В Северодвинске спустили на воду первый атомоход проекта «Ясень-М»

На северодвинском «Севмаше» спущена на воду многоцелевая атомная подлодка «Казань» — вторая в семействе субмарин проекта 885 «Ясень» и первая построенная по модернизированному проекту 885М «Ясень-М». Об этом сообщает «Интерфакс».

В данный момент в составе флота находится головной атомоход семейства «Северодвинск», относящийся к базовому проекту 885. Он был заложен в 1993 году, спущен на воду в 2010-м и передан флоту в 2014-м. Остальные лодки строятся по измененному проекту 885М: в 2009 году была заложена «Казань», в 2013-м — «Новосибирск», в 2014-м — «Красноярск», в 2015-м — «Архангельск», в 2016-м — «Пермь».

Седьмая (и последняя в рамках Госпрограммы вооружений — 2020) лодка семейства запланирована к закладке в 2017 году. Все семь атомоходов должны быть сданы флоту, по уточненным графикам, до конца 2023 года (ранее планировалось уложиться до конца 2020-го).

Многоцелевые атомные подлодки этого проекта оснащаются восемью универсальными пусковыми установками, в которых могут быть размещены в общей сложности 32 крылатые ракеты разного назначения из состава комплексов «Оникс» и «Калибр», предназначенные для поражения кораблей и береговых объектов. Также лодка оснащена 10 торпедными аппаратами калибра 533 миллиметра.

Водоизмещение субмарин этого типа приближается к 14 тысячам тонн, скорость хода превышает 30 узлов, а глубина погружения составляет около 600 метров.