В Киеве декоммунизировали завод Порошенко

В Киеве завод «Ленинская кузница», владельцем которого, по информации СМИ, является президент Украины Петр Порошенко, сменил название. Согласно сообщению, опубликованному на сайте предприятия, теперь оно будет называться «Кузница на Рыбальском».

Отмечается, что соответствующее решение было принято на ежегодном собрании акционеров, состоявшемся 30 марта. В апреле 2016 года было объявлено о проведении конкурса на новое название для завода. На сайте отмечалось, что наименование планируется сменить в рамках исполнения закона о декоммунизации.

В феврале того же года бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко (занимал эту должность с 2005 по 2007 год) на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором упрекнул Порошенко в том, что его завод по-прежнему носит советское название вопреки законодательству.

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«Есть в Киеве крупное предприятие. Непростое, президентское. "Ленинская кузница" называется. До сих пор. Не верите? Декоммунизация, говорите?» — поинтересовался Гриценко. Также он обратил внимание своих подписчиков на то, что на сайте предприятия доступны только два языка — русский и английский. «Наверное украинскую [версию] запустят до второго президентского срока хозяина», — предположил тогда бывший министр.

На момент написания заметки на сайте предприятия по-прежнему доступны русская и английская версия, однако часть материалов русской версии написаны на украинском языке.

Завод «Ленинская кузница» занимается судостроением, машиностроением и металлообработкой. «Корреспондент.net» сообщает, что предприятие было приватизировано в 1995 году. Его основным акционером, как отмечает издание, является корпоративный инвестфонд «Прайм Эссетс Капитал», который ранее назывался фонд Петра Порошенко.

В апреле 2016 года украинские СМИ опубликовали список из 15 предприятий, активами которых владеет глава государства. В их числе оказались телерадиокомпании «НБМ» и «Экспресс-информ», сельскохозяйственные фирмы «Иванковцы», «МАС-Агро» и «Днепрагролан», а также завода «Ленинская кузница».