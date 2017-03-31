Киев выставит России счет за пользование воздушным и морским пространством Крыма

Киев намерен выставить России счет за пользование воздушным и морским пространством Крыма. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщает УНИАН со ссылкой на генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

«Мы сейчас планируем выставить счета российским авиакомпаниям, которые не платят деньги за услуги и пользование воздушным пространством в Крыму, и также разрабатываем пути по компенсации за пользование морскими путями», — приводит агентство слова главы надзорного ведомства.

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В феврале глава так называемой прокуратуры Автономной Республики Крым, которая находится в Киеве и входит в структуру Генпрокуратуры Украины, Гюндуз Мамедов заявил, что украинские суды наложили арест на имущество в Крыму на общую сумму в 340 миллионов гривен (около 720 миллионов рублей).

В июле 2016-го Киев оценил сумму ущерба от передачи России имущества госорганов полуострова в 150 миллионов гривен (около 400 миллионов рублей).

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по результатам прошедшего на полуострове референдума. Украинские власти отказываются признать итоги плебисцита и называют регион оккупированной территорией. В Москве подчеркивают, что процедура волеизъявления полностью соответствовала международному праву и называют вопрос о принадлежности региона закрытым.