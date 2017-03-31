Херсонский депутат уличил коллегу в пропаганде нацизма

Депутат Новокаховского городского совета (Херсонская область, Украина) Параскева Джуманиязова опубликовала в социальной сети листовку с символикой войсковых подразделений СС. Об этом в пятницу, 31 марта, во время сессии горсовета сообщил ее коллега Александр Лукьянченко, передает «Таймер».

По его словам, пост Джуманиязовой содержал призыв вступать в дивизию СС «Галичина». Депутат отметил, что действия народной избранницы подпадают под статью Уголовного кодекса страны о распространении и пропаганде нацистских символов и национал-социалистического режима.

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На заседании горсовета депутаты приняли решение уведомить о действиях Джуманиязовой Новокаховскую прокуратуру и местный отдел Службы безопасности Украины, сообщает издание.

В январе в селе Гута Пеняцкая Львовской области неизвестные взорвали мемориал жертвам массовых убийств поляков бойцами дивизии СС «Галичина». Взрывом был уничтожен памятный крест, а окружавшие его колонны раскрашены в цвета украинского и бандеровского флагов, под которыми вандалы изобразили зиг-руны, служившие эмблемой СС.