Россия поставила в США три ракетных двигателя РД-181

Российское НПО «Энергомаш» поставило американской компании Orbital ATK первую партию жидкостных ракетных двигателей РД-181. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе предприятия.

«Три двигателя были доставлены 29 марта воздушным транспортом в США, где стороны подписали акты сдачи и приемки», — сказал представитель НПО.

Материалы по теме «Без России в космос американцы не улетят» Создатель РД-180 о зависимости США от России и превосходстве в космосе

Он также отметил, что агрегаты будут использоваться на первых ступенях ракет-носителей Antares для доставки грузов на Международную космическую станцию.

Контракт на поставку двигателей РД-181 компании Orbital ATK был подписан в декабре 2014 года. Согласно соглашению, в течение 2017 года в США планируется поставить 11 двигателей РД-180 для ракет Atlas V и восемь двигателей РД-181 для Antares.

В Федеральной космической программе на 2016-2025 годы «Роскосмос» запланировал продажу иностранным компаниям 30 двигателей РД-180 и 60 РД-181.