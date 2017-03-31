В Таиланде задержали разыскиваемого за мошенничество россиянина

Правоохранительные органы Таиланда задержали россиянина Матвея Шувалова, который разыскивается по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Мужчина был пойман на острове Пхукет, сообщает ТАСС.

По информации источника РИА Новости, россиянина задержали за нарушение законов Таиланда.

Шувалов находится в международном розыске с октября 2016 года. «В ближайшее время он будет депортирован на родину в целях осуществления уголовного преследования», — сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Соснов.

В 2013 году управление МВД по Приморскому краю распространило информацию о розыске Матвея Шувалова за совершение ряда преступлений, предусмотренных статьей «Мошенничество». Житель Владивостока подозревался в аферах с недвижимостью в Таиланде. Как сообщало агентство VladNews, общая сумма ущерба составила 322 тысячи долларов.