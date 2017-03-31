В Киеве избили и ранили из пистолета замдиректора «Укрспирта»

В Киеве двое неизвестных в балаклавах избили битой, а затем ранили из пистолета заместителя директора «Укрспирта» Игоря Ильчишина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления полиции города.

Нападение на чиновника произошло 29 марта в Днепровском районе украинской столицы. Злоумышленники с места преступления скрылись.

Пострадавший госпитализирован с огнестрельными ранениями спины и множественными ссадинами.

Сотрудники правоохранительных органов нашли на месте происшествия три резиновые пули. «Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 «Хулиганство» Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Следователи рассматривают несколько версий преступления, основная из которых — профессиональная деятельность Ильчишина.