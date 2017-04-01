Осужденного в США за шпионаж россиянина досрочно освободили

Гражданин России Евгений Буряков, осужденный в 2016 году за шпионаж в пользу Москвы, досрочно освобожден из федеральной тюрьмы в городе Эклтон, штат Огайо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей пенитенциарного учреждения.

Россиянина освободили еще в пятницу, 31 марта, уточнили собеседники агентства.

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В мае 2016-го Буряков, сотрудник представительства Внешэкономбанка в Нью-Йорке, был приговорен к 2,5 годам лишения свободы, при этом ему зачли проведенные под арестом 16 месяцев. Сообщалось, что по окончании тюремного срока его должны депортировать.

Банкиру было предъявлено обвинение в работе в США в качестве агента Службы внешней разведки (СВР) под неофициальным прикрытием. Он признал вину в том, что действовал как иностранный агент без уведомления местных властей. По информации следствия, Буряков, а также еще двое россиян — Игорь Спорышев и Виктор Подобный — собирали экономические и иные разведданные.