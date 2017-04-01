В Колумбии в результате схода оползня погибли сотни человек

В результате схода оползня на юго-западе Колумбии погибли по меньшей мере 154 человека, передает Reuters.

Инцидент произошел в провинции Путумайо. Сильные дожди вызвали переполнение рек и движение почвы. Поток грязи и камней обрушился на дома и автомобили в населенных пунктах.

По последней информации, погибли 154 человека и пострадали более 200, однако эти данные не учитывают количество пропавших без вести. Поисково-спасательная операция продолжается, в ней задействованы более тысячи солдат и полицейских.

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос вылетел в столицу провинции город Мокоа, чтобы на месте контролировать действия спасателей и оказание помощи пострадавшим.