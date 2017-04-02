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Число погибших от наводнения и селей в Колумбии превысило 250

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В Колумбии в результате наводнений и селевых потоков погибли, по последним данным, 254 человека. Об этом сообщает Reuters. Ранее сообщалось о 154 погибших.

Кроме того, около 400 человек получили ранения, 200 числятся пропавшими без вести.

В зоне бедствия оказался город Мокоа, столица юго-западной провинции Путумайо. Сильные дожди привели к тому, что русла рек переполнились. На дома и автомобили обрушились потоки воды, грязи, камней и обломков.

К поисково-спасательным работам в 17 районах привлечены более 1100 военнослужащих и полицейских. В Мокоа прибыл президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос.

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