Число погибших от наводнения и селей в Колумбии превысило 250

В Колумбии в результате наводнений и селевых потоков погибли, по последним данным, 254 человека. Об этом сообщает Reuters. Ранее сообщалось о 154 погибших.

Кроме того, около 400 человек получили ранения, 200 числятся пропавшими без вести.

В зоне бедствия оказался город Мокоа, столица юго-западной провинции Путумайо. Сильные дожди привели к тому, что русла рек переполнились. На дома и автомобили обрушились потоки воды, грязи, камней и обломков.

К поисково-спасательным работам в 17 районах привлечены более 1100 военнослужащих и полицейских. В Мокоа прибыл президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос.