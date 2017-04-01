В коммуне Вильпент в пригороде Парижа прогремел взрыв. По предварительной информации, это не теракт, а несчастный случай, сообщает Express.

ЧП произошло в 17:30 по местному времени (18:30 мск) в ходе карнавала. Участники должны были поджечь сделанное из соломы и дерева чучело, но в этот момент раздался взрыв.

Пострадали около 30 человек, им оказывают медицинскую помощь. На месте инцидента работают полицейские и спасатели.

16 марта в парижском офисе Международного валютного фонда взорвалась посылка. Пострадал один человек, его ранения оценивались как незначительные. Само здание не было повреждено.