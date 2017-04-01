У построенного Трампом казино появились новые владельцы

В США продано знаменитое казино Trump Taj Mahal, некогда построенное в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси) нынешним президентом США Дональдом Трампом и принадлежавшее ему. Как передает в субботу, 1 апреля, ТАСС, об оформлении сделки днем ранее заявили представители компании американского миллиардера Карла Айкана Icahn Enterprises, до настоящего времени владевшей игорным заведением.

Его купила компания Hard Rock International, в частности, среди активов которой значится сеть популярных ресторанов Hard Rock Cafe. Сумма сделки не разглашается

В Атлантик-Сити у Айкана уже есть казино Tropicana, и ранее в Icahn Enterprises объявили, что не заинтересованы в дальнейшем обладании Trump Taj Mahal.

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Ожидается, что в ближайшее время новый хозяин казино устроит пресс-конференцию, где расскажет о планах на купленную недвижимость.

Trump Taj Mahal был возведен и открыт в 1990 году. Его площадь составляет 11 тысяч квадратных метров, строительство обошлось Трампу приблизительно в один миллиард долларов. В 2014 году заведение оказалось на грани банкротства, было объявлено о его закрытии, но Айкан инвестировал в него 20 миллионов долларов. Владельцем казино стала Icahn Enterprises, его прежнее название она сохранила. В октябре 2016-го игорное заведение закрыли на капитальный ремонт.