Трамп похвалился снижением долга США на 12 миллиардов долларов за месяц

Президент США Дональд Трамп напомнил, что за месяц его пребывания на посту национальный долг снизился на 12 миллиардов долларов.

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«СМИ не сообщили о том, что национальный долг за мой первый месяц снизился на 12 миллиардов долларов», — отметил он в своем Twitter.

Он добавил, что экономические показатели внушают большой оптимизм для перспектив американского бизнеса.

Для сравнения он добавил, что за первый месяц правления его предшественника Барака Обамы долг увеличился на 200 миллиардов.

Согласно информации на сайте Минфина США, национальный долг на 20 января 2017 года, день инаугурации Трампа, составлял 19,947 триллиона долларов, а 21 февраля — 19,935 триллиона.