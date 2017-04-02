Культура
 

Умер советский режиссер Михаил Калик

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Михаил Калик (1992 год)
Михаил Калик (1992 год)

В Израиле на 91-м году жизни скончался советский и израильский режиссер Михаил Калик. Об этом сообщила ТАСС его дочь Юлия.

«Это случилось 31 марта, вчера мы похоронили отца в Израиле, в Иерусалиме», — рассказала она агентству. По ее словам, режиссер тяжело болел последний год.

Калик родился в Архангельске 27 января 1927 года. Он учился в ГИТИСе, однако ушел из него во ВГИК. В 1951-м вместе с рядом других студентов был арестован и осужден за «еврейский буржуазный национализм» и «террористические намерения», через три года освобожден и реабилитирован. Репатриировался в Израиль в 1971 году.

За свою карьеру выступил как режиссер девяти лент, был сценаристом семи из них. Калик снял в том числе такие фильмы, как «Колыбельная», «Человек идет за солнцем», «До свидания, мальчики».

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