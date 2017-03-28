Актриса из фильмов «Трудно быть богом» и «Тарас Бульба» умерла от рака крови

Немецко-австрийская актриса Кристина Кауфманн скончалась в Мюнхене в возрасте 72 лет. Об этом сообщает портал Кurier во вторник, 28 марта.

Причиной смерти стали осложнения, вызванные раком крови. Артистка была введена в состояние искусственной комы, однако врачам не удалось спасти ее.

Кауфманн — лауреат «Золотого глобуса» 1961 года в номинации «Новая звезда года». Она стала первой немецкой актрисой, получившей эту премию.

Международную известность Кауфманн приобрела благодаря судебной драме 1961 года «Безжалостный город» режиссера Готтфрида Райнхардта с Кирком Дугласом в главной роли. Актриса сыграла в фильме жертву изнасилования.

Помимо этого, артистка снималась в таких лентах, как «Месть Марсельца» Жана Бекера, «Тарас Бульба» Дж. Ли Томпсона, «Лили Марлен» и «Лола» Райнера Вернера Фассбиндера, а также в картине «Трудно быть богом» Петера Фляйшмана.

В 1999 году 54-летняя актриса снялась обнаженной для журнала Playboy. После этой фотосессии ее прозвали «самой красивой бабушкой Германии».