Умер актер из фильма «Трудно быть богом»

В Екатеринбурге скончался заслуженный артист России, актер Валерий Величко. Об этом изданию Е1 в понедельник, 27 марта, рассказали в Свердловском театре драмы.

Величко умер на 75-м году жизни.

«Он очень заболел, и мы заранее подготовили ему замену. Хотя никто не рассчитывал на такой исход», — заявила заместитель директора учреждения Наталья Махлина.

В апреле актер должен был играть в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

В фильмографии Валерия Величко такие картины, как «Самолет летит в Россию», «На полпути в Париж», «Ехали два шофера» и «Золото». В 2013 году артист снялся в роли Дона Кэо в ленте Алексея Германа «Трудно быть богом».

