Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак

В Эстонии скончался советско-эстонский актер Лембит Ульфсак. Об этом в среду, 22 марта, сообщает портал ERR.

Артист умер на 70-м году жизни. Причина смерти не уточняется.

Последний фильм с участием кинодеятеля, финская картина «Фехтовальщик», вышел в 2015 году. В 2016-м актер снялся в российском телесериале канала НТВ «Гастролеры».

В фильмографии Ульфсака такие классические ленты советского кинематографа, как «ТАСС уполномочен заявить…», «Мэри Поппинс, до свидания», «Смерть под парусом» и «В поисках капитана Гранта».

Лембит Ульфсак также известен как режиссер. Среди созданных им фильмов — «Радости среднего возраста» (1987) и «Тайный агнец» (1992).