Солист The Foundations Клем Кертис умер от рака легких

Британский певец тринидадского происхождения Клем Кертис, выступавший в первом составе группы The Foundations, скончался в возрасте 76 лет. Об этом пишет London Evening Standard во вторник, 28 марта.

Последние полгода исполнитель боролся с раком легких. Как сообщала жена Кертиса, врачи заявили, что не могут помочь артисту.

Клем Кертис родился в Тринидаде в 1940 году. В юности он переехал в Великобританию, где занимался профессиональным боксом, а в 1960-х начал карьеру в музыке. В 1967 году он стал первым солистом поп-соул-группы The Foundations, в составе которой записал композицию Baby Now That I’ve Found You. Песня стала первым в мире хитом за авторством многорасового музыкального коллектива.

Вместе с The Foundations Кертис записал два альбома, после чего покинул группу из-за разногласий с продюсером коллектива Тони Маколеем. После этого исполнитель занимался сольной карьерой.