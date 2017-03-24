Умерла старейшая органистка России Нунэ Оксентьян

Народная артистка России Нунэ Оксентьян скончалась на 101-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, где она работала.

Оксентьян являлась старейшей органисткой страны. В 1940-х она поступила на учебу в петербургскую консерваторию, а затем осталась там в качестве педагога. Она также вела активную концертную деятельность, выступала в концертах Баховских торжеств 1950 года в Лейпциге вместе с композитором Дмитрием Шостаковичем и органистом Исайей Браудо, ассистентом которого работала в течение многих лет.

Нунэ Оксентьян записала восемь пластинок с музыкой Иоганна Себастьяна Баха, Георга Филиппа Телемана и Сезара Франка, а также русских композиторов и вокальными сочинениями.

10 ноября 2016 года в Москве скончался российский органист Гарри Гродберг. Ему было 87 лет. Президент России Владимир Путин выразил вдове музыканта соболезнования, отметив, что память о Гродберге навсегда сохранится в сердцах родных, друзей, коллег и поклонников артиста.