Названа основная версия гибели полковника СБУ в Мариуполе

Основной версией гибели в Мариуполе сотрудника Службы безопасности Украины, полковника Александра Хараберюша является теракт. Об этом журналистам сообщил глава СБУ Василий Грицак, передает «Интерфакс».

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«Это связано с его профессиональной деятельностью. Мы четко понимаем, что пришли за ним», — добавил Грицак.

По его словам, найти исполнителей преступления является для СБУ делом чести. Он пообещал, что сотрудники спецслужбы сделают все возможное.

Хараберюш погиб 31 марта в результате подрыва автомобиля, в котором он находился. В руководстве самопровозглашенной Донецкой народной республики, как передавало РИА Новости, приводили данные о том, что офицер СБУ участвовал в контрабанде оружия из зоны вооруженного конфликта в Донбассе. Как считают в ДНР, полковника мог ликвидировать армейский спецназ.