В Ровно здание полиции обстреляли из противотанкового гранатомета

На западе Украины в городе Ровно неизвестный выстрелил из противотанкового гранатомета в здание патрульной полиции, расположенное на улице Степана Бандеры. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает пресс-служба областной полиции.

«При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили тубус от РПГ-22. Помещение поврежденного гаражного бокса было переоборудовано под тренажерный зал, во время взрыва там никого не было», — говорится в сообщении.

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Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство», в регионе введен план «Перехват», приняты дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности и порядка.

В августе 2016-го Служба безопасности Украины (СБУ) информировала о предотвращении терактов на Львовской железной дороге. Как заверили в СБУ, ее сотрудники задержали пять человек, которые намеревались подорвать железнодорожные пути на трех направлениях. Один из подозреваемых был задержан во время закладки взрывчатки на мосту.