Акционеры «Югры» докапитализировали банк на 28 миллиардов рублей

Акционеры банка «Югра», контрольный пакет акций которого принадлежит предпринимателю Алексею Хотину, в 2016 году докапитализировали банк на 28 миллиардов рублей. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на пресс-релиз банка.

В сообщении говорится, что «банк "Югра" по итогам 2016 года получил от акционеров более 28 миллиардов рублей в виде средств безвозмездного финансирования для увеличения собственного капитала и компенсации дополнительного резервирования по требованию Центрального банка России». «Не частое явление для российского рынка в последнее время, но для нас ничего удивительного в этом нет. У "Югры" много проектов и мы быстро развиваемся. Акционеры принимают в этом самое деятельное участие, в том числе вкладывают собственные средства», — отметил в этой связи президент банка Алексей Нефедов.

На 1 января 2017 года активы банка «Югра» составили 260,6 миллиарда рублей. Объем средств клиентов — 218,17 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя по состоянию на 1 января 2016 года на 1,9 процента. Из них 80,6 процента — средства физических лиц, остальные — корпоративных клиентов. Доля просроченной задолженности в суммарных требованиях кредитной организации незначительна и составляет менее одного процента.

Как отметил в этой связи управляющий директор НРА Павел Самиев, уровень просроченной задолженности в портфеле банка «Югра» ниже средних показателей по российской банковской системе и по сегменту корпоративных банков. «Сохранение низкого уровня просрочки — это позитивный фактор», — подчеркнул эксперт.

«Югра» — универсальный коммерческий банк федерального уровня. Кредитную организацию основали в 1990 году. По размеру капитала входит в тридцатку крупнейших российских банков. Мажоритарный акционер — Алексей Хотин. Он контролирует 52,5 процента акций.