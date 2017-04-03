В Донбассе боец ВСУ застрелил сослуживца

В Донбассе боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) застрелил сослуживца. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщает пресс-служба штаба АТО (антитеррористической операции — так в Киеве называют боевые действия в Донбассе) на своей странице в Facebook.

«По предварительной информации, происшествие стало результатом неосторожного обращения с оружием. (...) На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка, военной прокуратуры и национальной полиции», — говорится в пресс-релизе.

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В декабре 2016 года в окрестностях города Светлодарск в подконтрольной Киеву части Донецкой области украинский военнослужащий, гражданин Грузии, в ходе ссоры застрелил из автомата своего сослуживца — россиянина.

В сентябре того же года боец ВСУ в Донбассе отказался выполнять приказы командования и дезертировал, убив двух сослуживцев. Военнослужащий с автоматом и тремя полными магазинами к нему попытался пешком вернуться к себе на родину — в город Кривой Рог, но был задержан в Луганской области.

В августе 2016-го в Харькове был задержан пьяный боец ВСУ, который, находясь в такси, устроил стрельбу из автомата Калашникова.