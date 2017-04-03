Суд признал обоснованным банкротство Ильи Резника

Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление о банкротстве артиста, основателя сети обувных магазинов Carlo Pazolini Ильи Резника, передает РИА Новости. Иск к Резнику подал Автоторгбанк.

В отношении бизнесмена введена процедура реструктуризации долгов, 660 миллионов рублей задолженности перед кредитной организацией суд включил в реестр требований кредиторов.

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В марте 2017 года Высокий суд Лондона снял с Резника заочный арест, который был назначен по иску Альфа-банка.

Весной прошлого года Альфа-банк, являвшийся крупнейшим кредитором Carlo Pazolini, подал в московский арбитраж иск о банкротстве ретейлера. Резник выступал поручителем по долгам торговой компании. Финансовая структура пытается взыскать с бизнесмена мультивалютный долг в размере 11 миллионов долларов и 8,4 миллиона евро. В мае в дело о банкротстве вступил Сбербанк, а летом иск на 1,5 миллиарда рублей подал Юникредит-банк.

Carlo Pazolini была одной из крупнейших российских обувных торговых сетей, в 2013 году насчитывавшая до 200 магазинов по всей стране. Около 50 магазинов работали в Европе и США. Сетью управляла фирма «Анта», владевшая правами на бренд.

