Суд признал «Центробувь» банкротом

Арбитражный суд Москвы во вторник, 14 марта, поддержал ходатайство представителя временного управляющего о признании обувного ретейлера «Торговый дом "Центробувь"» банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства, сообщает Rambler News Service.

В апреле 2016 года Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения в отношении «Центробуви» из-за задолженности в 4,09 миллиона рублей. Основными заявителями выступили компания «Сандорини» и Московский кредитный банк (МКБ).

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Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», долгосрочные обязательства сети на конец 2014 года составили 15,3 миллиарда рублей, краткосрочные — 10,1 миллиарда рублей. В 2015 году к «Центробуви» было подано рекордных 478 исков на общую сумму 5,9 миллиарда рублей, в 2016 году суды зарегистрировали 135 заявлений на 438,3 миллиона рублей.

Основной бенефициар «Центробуви» Сергей Ломакин в 2014-2015 годах активно вел переговоры с банками и потенциальными стратегическими инвесторами, однако добиться реструктуризации долга или привлечь инвестора ему не удалось. В сентябре 2016 года Ломакину заочно предъявили обвинение в мошенничестве и объявили его в федеральный розыск.

