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Попытки какаду станцевать с собратом под Элвиса Пресли рассмешили соцсети

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В сети набирает популярность видеоролик, в котором танцующий под композицию Элвиса Пресли какаду безуспешно пытается вовлечь в веселье своего собрата. На это обратило внимание издание Daily Mail.

Ролик был опубликован в Twitter журналиста издания The Huffington Post Филлипа Льюиса (Philip Lewis). За сутки публикацию лайкнули более 100 тысяч человек, еще более 60 тысяч поделились видео.

В ролике мужчина играет на гитаре песню Элвиса Пресли «Don't Be Cruel» перед двумя белыми какаду. Один из них начинает пританцовывать в такт в сторону другого попугая, но тот явно не хочет присоединяться к веселью.

В сети заметили, что один из какаду, которому явно понравилась композиция, похож на Элвиса: в моменты самых энергичных движений он выпячивал свой хохолок, лежащий на манер прически легенды рок-н-ролла.

Несмотря на то, что подвижный попугай всеми силами старался пригласить на танец своего собрата, тот так и не поддался на уговоры.

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