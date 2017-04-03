В Британии арестованы девять человек за нападение на беженца-подростка

Полиция Великобритании арестовала девять человек за нападение на курдского беженца-подростка. Об этом сообщает Reuters.

В общей сложности в нападении участвовали около 20 человек, остальных сейчас ищут.

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Инцидент произошел в ночь на субботу, 1 апреля, в лондонском районе Кройдон. Курдский подросток и два его друга ждали автобус на остановке возле паба, когда к ним подошла группа молодых людей.

«Подозреваемые спросили пострадавшего, откуда он родом, и когда поняли, что он беженец и подал прошение об убежище, кинулись за ним и атаковали его с особой жестокостью», — рассказал инспектор Гэри Касл. Подросток получил серьезные травмы головы и лица.

Кройдон считается одним из самых опасных районов Лондона. До 2006 года район являлся рекордсменом по числу преступлений с применением насилия в Южном Лондоне, но благодаря координации местного совета и полиции число преступлений к 2008 году уменьшилось на 15 процентов. Однако в последние пять лет, согласно данным МВД, в Кройдоне совершается больше тяжких преступлений, чем в любом районе Лондона: на его долю приходится почти 10 процентов всех убийств и семь процентов изнасилований.