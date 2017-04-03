Неизвестные разгромили дом иранского беженца в США

Неизвестные ворвались в дом живущего в США беженца из Ирана, разгромили несколько комнат и нанесли на стены оскорбительные граффити. Об этом сообщает The Independent. Потерпевшего в это время не было дома.

Злоумышленники оставили Хаселю Афшару послание на листке бумаги: «Если не уедешь отсюда за месяц, застрелим, а дом сожжем». Листок удерживался на месте семью патронами, выложенными в форме креста.

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На кухонных шкафах злоумышленники краской написали «террорист», в спальне — «мусульманин», а на зеркале — «сдохни». Все двери внутри дома были повреждены топором.

«Самое смешное, что я и не мусульманин вовсе», — рассказал Афшар, последователь бахаизма. По словам потерпевшего, произошедшее его напугало, но он хотел бы встретиться и поговорить с вандалами — Афшар верит, что, возможно, они бы поменяли свое мнение.

Пострадавший также заявил, что думает о возвращении в Иран из-за постоянных расистских и исламофобских выходок окружающих. Он бежал в США в 2010 году.