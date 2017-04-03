Компания La Mer научит женщин предотвращать появление морщин

Компания La Mer представила новую увлажняющую маску для кожи. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 3 апреля. По словам представителей марки, косметическое средство увлажняет и успокаивает кожу, а также предотвращает появление морщин.

В состав маски входит эликсир Miracle Broth, который успокаивает и стимулирует кожу, помогая устранить покраснения, дискомфорт и раздражения. Еще один ингредиент — Deconstructed Waters — снабжает кожу успокаивающими элементами.

Фото: La Mer

В маске также есть концентрат лаймового чая, который нейтрализует токсины и борется со свободными радикалами, помогая защитить кожу от преждевременного старения.

Новинка появится в продаже в апреле, цена — 24 тысячи рублей.

