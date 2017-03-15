La Mer предложил женщинам сыворотку с водорослями

Видео: La Mer Russia / YouTube

Компания La Mer представила новую увлажняющую сыворотку — Revitalizing hydrating serum. По словам представителей бренда, идея ее создания возникла благодаря изучению водного баланса Земли. Также марка выпустила видеоролик в поддержку рекламной кампании, в нем снялась журналистка Наталья Османн. Ролик опубликован на YouTube.

В состав сыворотки выходит эликсир Miracle Broth, который способствует обновлению клеток и стимулирует естественный процесс восстановления. Еще один ингредиент — фермент на основе зеленых, бурых и красных водорослей.