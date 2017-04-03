На нейтронной звезде заметили гору

Ученые из Астрономического центра имени Николая Коперника в Варшаве (Польша) предположили, что на нейтронной звезде J1023+0038 есть гора. Соответствующее исследование опубликовано на сайте arXiv.org, кратко о нем сообщает New Scientist.

За одну секунду нейтронная звезда J1023+0038 совершает 600 оборотов вокруг своей оси. Из-за потерь энергии каждый миллиард лет частота вращения светила должна уменьшаться на 76 оборотов в секунду. Проведенные учеными наблюдения выявили отклонения в поведении J1023+0038.

Оказалось, что нейтронная звезда переключается между двумя режимами излучения: в радио- и рентгеновском диапазонах. В последнем случае частота вращения J1023+0038 уменьшается на 30 процентов. Ученые нашли объяснение подобному поведению светила.

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Поскольку J1023+0038 имеет звезду-компаньона, то со второй на первую постепенно перетекает материя. Это, как полагают ученые, приводит к формированию на поверхности J1023+0038 выпуклости высотой несколько миллиметров.

Астрономы полагают, что прямым способом обнаружить гору на нейтронной звезде было бы возможно при помощи анализа ее гравитационного излучения.

Типичная нейтронная звезда имеет примерно такую же массу, что и Солнце, тогда как ее диаметр составляет 10-20 километров. Ядро светила состоит из нейтронов, тонкая кора — атомных ядер и электронов. Гравитационному сжатию небесного тела препятствуют ядерные силы, нейтронную звезду от других светил отличает практически идеальная сферически-симметричная форма.