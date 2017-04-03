В Госдуме оценили нового президента Сербии

Избрание главы правительства Сербии Александра Вучича президентом страны способно позитивно повлиять на российско-сербские отношения, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк. Его слова приводит РИА Новости в понедельник, 3 апреля.

«Эта политическая победа открывает новые возможности для дальнейшей интенсивной реализации уникального потенциала многовековой дружбы и сотрудничества между Россией и Сербией», — сказал депутат.

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По его мнению, политика нового президента будет способствовать укреплению стабильности как в самой Сербии, так и в балканском регионе и Европе в целом. «Современная Сербия вносит важный вклад в формирование новых европейских реалий, где не должно быть места блоковому мышлению и навязываемым извне решениям», — подчеркнул Железняк.

Ранее в понедельник действующий премьер-министр Сербии Александр Вучич объявил о своей победе на выборах президента страны. Он пообещал, что Сербия продолжит путь в Европейский союз (ЕС), а новое правительство будет сформировано в течение двух ближайших месяцев.

Президентские выборы в Сербии состоялись в воскресенье, 2 апреля. По данным Республиканской избирательной комиссии (РИК), после обработки 56 процентов бюллетеней Вучич получил 57,03 процента голосов. Его основной конкурент — бывший омбудсмен и кандидат от группы граждан «Сербия без страха» Саша Янкович — заручился поддержкой 13,4 процента граждан. Явка на выборах составила около 55,5 процентов.

С 2012 года пост президента Сербии занимает Томислав Николич.