Вучич объявил о победе на выборах президента Сербии

Действующий премьер-министр Сербии Александр Вучич объявил о своей победе на выборах президента страны. Как сообщает ТАСС, он поблагодарил граждан страны за доверие и пообещал, что новое правительство будет сформировано в течение двух ближайших месяцев.

«Я набрал на 12 процентов больше голосов, чем все остальные кандидаты вместе взятые. Я благодарен народу Сербии, показатель в 56 процентов — это очень серьезно. Спасибо большое, да здравствует Сербия!» — отметил премьер.

Вучич также заявил, что Сербия продолжит путь в Европейский союз (ЕС). «Но при этом сохраним добрые отношения с нашими традиционными партнерами на Востоке — с Китаем и Россией», — подчеркнул он. Свой первый визит в качестве главы государства, как отмечается, он совершит в Пекин.

Кроме того, Вучич выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель за то, что «они согласились встретиться за несколько дней до наступления дня тишины». «Спасибо им за это, и это говорит о том, что они хорошо думают и о Сербии, и не так уж и плохо обо мне», — цитирует его РИА Новости.

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Президентские выборы в Сербии состоялись 2 апреля. Согласно Республиканской избирательной комиссии (РИК), после обработки 17 процентов бюллетеней Вучич получил 59,89 процента голосов. По данным экзитполов, за него проголосовали 58,5 процента избирателей. Его ближайший преследователь — бывший омбудсмен и кандидат от группы граждан «Сербия без страха» Саша Янкович — заручился поддержкой 13,4 процента граждан. Явка на выборах составила около 55,5 процентов.

Президент Сербии избирается сроком на пять лет, он исполняет главным образом представительские функции. Тем не менее аналитики полагают, что новый премьер-министр будет технической фигурой, полностью подконтрольной Вучичу.