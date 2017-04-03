Курс доллара упал на 30 копеек на фоне дорожающей нефти

В начале торгов на Московской бирже курс доллара опустился на 30 копеек и достиг уровня ниже 56 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Американская валюта подешевела на фоне роста цен на нефть Brent. Котировки достигли отметки 53,66 доллара за баррель.

К 11:30 мск, после того, как стоимость эталонного сорта опустилась до 53,42 доллара за баррель, курс американской валюты достиг 56,31 рубля.

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29 марта заместитель президента — председателя правления ВТБ Юрий Соловьев спрогнозировал, что в среднесрочной перспективе курс американской валюты поднимется до 62-63 рублей.

Тогда же главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди сказал в интервью «Ленте.ру», что среднегодовой курс доллара в 2017-м составит 62 рубля.