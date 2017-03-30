Курс доллара опустился до минимума с июля 2015 года

Курс доллара при открытии торгов на Московской бирже снизился на 27 копеек и достиг на 10:46 мск 56,36 рубля, свидетельствуют данные биржи. Это минимальное значение с июля 2015 года. Курс евро опустился на 24 копейки и составил 60,66 рубля.

Укрепление российской валюты наблюдается на фоне роста цен на нефть. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE выросла на 0,03 процента, до 52,44 доллара за баррель. Стоимость нефти североморской марки Brent продолжила рост после выхода данных Минэнерго США, которые показали более слабый, чем ожидалось, рост запасов нефти.

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Ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова, комментарий которой приводится на сайте «Финама», предполагает, что в ближайшее время нефтяные котировки Brent будут курсировать в диапазоне 50-54 доллара за баррель.

По ее мнению, если до конца недели ему удастся закрепиться ниже указанной отметки, то в дальнейшем (под воздействием нефтяного фактора) можно будет рассчитывать и на более серьезное укрепление рубля к доллару.