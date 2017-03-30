Курс доллара упал до 56 рублей

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара опустился до 56 рублей впервые с начала июля 2015 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Американская валюта в течение торгового дня 30 марта подешевела почти на 60 копеек на фоне роста нефтяных котировок. Эталонный сорт Brent подорожал до 52,69 доллара за баррель (плюс 0,5 процента по сравнению с закрытием предыдущей сессии).
Официальный курс доллара, установленный Банком России на 31 марта, равен 56,38 рубля.
Ранее, 29 марта, заместитель президента — председателя правления ВТБ Юрий Соловьев заявил, что в среднесрочной перспективе курс американской валюты поднимется до 62-63 рублей.
В тот же день главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди сказал в беседе с «Лентой.ру», что среднегодовой курс доллара в 2017-м составит 62 рубля.