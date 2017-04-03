Во Франции начался суд против пытавшегося подорвать свингер-клуб хозяина притона

В городе Монпелье на юге Франции начался суд по делу о попытке подрыва местного свингер-клуба Kalyptus. В преступлении обвиняют владельца сауны, также оказывавшей секс-услуги. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщает BFMTV.

В новогоднюю ночь 2011 года возле клуба было обнаружено взрывное устройство массой около 750 граммов. Его обезвредили, жертв удалось избежать.

Подозреваемый 59-летний Жан-Жак Амуро (Jean-Jacques Amouroux), хозяин сауны, был задержан и отправлен под стражу в ноябре 2012-го. Следствие утверждает, что на бомбе были обнаружены частицы его ДНК, однако мужчина отрицает свою вину и заявляет, что обвинение сфабриковано. Midi Libre уточняет, что Амуро в 80-х годах был судим за организацию преступного сообщества и проституции.

Преступлению предшествовал конфликт между заведениями из-за доменного имени. Подозреваемый создал в разных доменах две страницы со словом Kalyptus, при заходе на которые пользователей перенаправляли на сайт заведения Амуро.

Ему инкриминируют покушение на убийство. Обвинение требует назначить ему наказание в виде пяти лет тюрьмы. Ожидается, что приговор будет вынесен 20 апреля.