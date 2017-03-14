Конкурирующие «лошадницы» побили друг друга хлыстами в Пскове

Девушки, катающие детей на лошадях, избили друг друга хлыстами в Детском парке в Пскове. Инцидент произошел днем в воскресенье, 12 марта. Видео потасовки, снятое очевидцем, опубликовал телеканал «360».

На кадрах видно, как девушки начали словесную перепалку. Когда одна из них назвала других «колхозными бабами», завязалась драка на хлыстах, за которой наблюдали отдыхающие и их дети. В итоге у прохожих все же получилось разнять агрессивных участниц конфликта. Судя по всему, инцидент произошел из-за того, что они не поделили клиентов.

Как сообщает «Псковское агентство информации», катание на лошадях в Детском парке не разрешено. Тем не менее, это не останавливает желающих заработать на популярном развлечении. Ранее в зоне отдыха уже происходили потасовки между конкурентами, которые боролись за право покатать детей.

