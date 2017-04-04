Выходца из Чечни со взрывчаткой задержали на турецко-сирийской границе

Турецкие власти задержали выходца из Чечни, который незаконно пытался проникнуть в страну из Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на поступившее агентству заявление турецкого Генштаба.

«При попытке незаконного перехода границы из Сирии в Турцию в районе КПП Инанлы (провинции Килис) 4 апреля были задержаны 18 человек, в том числе 10 мужчин, четверо женщин и четверо детей. Среди задержанных был выходец из Чечни, который имел при себе 1,5 килограмма взрывчатого вещества, взрыватели и две гранаты», — сообщает агентство. Правоохранители полагают, что выходец из Чеченской Республики планировал совершить в Турции теракт.

29 марта Анкара заявила об успешном завершении операции «Щит Евфрата», в ходе которой вооруженные силы страны заняли приграничный город Джераблус на реке Евфрат, очистили от боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ) 100-километровый участок границы, а затем двинулись на юг к Аль-Бабу.