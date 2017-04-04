Жителя Чечни задержали в Москве по подозрению в избиении мужчины битой на ТТК

Полиция Москвы задержала уроженца Чечни, подозреваемого в избиении мужчины битой. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщил агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

По его словам, оперативники установили причастность 36-летнего жителя Грозного к нападению на 26-летнего мужчину. Против задержанного возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Инцидент произошел 1 апреля на проезжей части Третьего транспортного кольца в районе съезда на Комсомольский проспект. Неизвестный ударил битой по голове молодого человека. Потерпевшего с переломом основания черепа, сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали, он был прооперирован.

2 декабря 2016 года «Фонтанка.ру» сообщила об избиении бейсбольным битами в Санкт-Петербурге главы муниципалитета Княжево Дмитрия Козлова. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В полиции сообщили, что на него напали у подъезда его дома на бульваре Новаторов. Обычно он передвигался в сопровождении телохранителей, но в этот раз вышел на улицу один. Нападавшие скрылись с места происшествия на черной Toyota Camry.