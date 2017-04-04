Депутат Рады объявил о выходе из президентской фракции из-за угроз

Депутат Верховной Рады Украины Владислав Голуб заявил о выходе из состава фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) после угроз жизни и здоровью. Об этом во вторник, 4 апреля, он написал на своей странице в Facebook. Позднее парламентарий удалил эту запись, но скриншот поста опубликовала «Страна».

«Я принял решение выйти из фракции "Блок Петра Порошенко"», — написал Голуб. Он отметил, что его решение является взвешенным и обусловлено целым рядом причин. В частности, получением угроз, связанных с его парламентской деятельностью.

«Сегодняшние события, которые имели место в моей приемной в городе Черкассы (имеются в виду угрозы — прим. «Ленты.ру»), ярко свидетельствуют о неспособности местной власти действовать в рамках закона и в интересах граждан», — сообщил парламентарий. По его словам, он хочет оставаться честным перед избирателями и гражданами Украины, поэтому не желает участвовать в процессе имитации реформ.

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15 марта депутат Верховной Рады от БПП Мустафа Найем заявил, что предложение президента страны Петра Порошенко прекратить торговлю с Донбассом приведет к потере этого региона Украиной.

В феврале другой парламентарий от БПП — Сергей Лещенко, комментируя заявление Порошенко о необходимости проведения в стране референдума по поводу членства в Североатлантическом альянсе, сообщил, что Украина даже не подавала заявку на вступление в НАТО.