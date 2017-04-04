Создатели мультсериала «Дарья» рассказали о судьбе персонажей спустя 20 лет

Создатель мультсериала «Дарья» Сьюзи Льюис Линн рассказала о том, как по ее задумке развивалась дальнейшая судьба персонажей после закрытия проекта. Ролик с повзрослевшими героями и информацией об их жизни опубликовало издание Entertainment Weekly.

Главная героиня мультфильма, Дарья Моргендорффер, переехала в Нью-Йорк. Она стала единственной женщиной в команде сценаристов вечернего телешоу. Дарья живет одна, при этом она завела кота по кличке Годзилла. Отмечается, что она давно забыла Трента, в которого была влюблена в школе.

Лучшая подруга Дарьи, Джейн Лейн, стала профессиональным художником. Ее картины продаются, но мировой славы она пока не добилась. Она вышла замуж за археолога. Джейн и Дарья по-прежнему часто видятся.

Трент Лейн, брат Джейн, в которого была влюблена Дарья, играет в рок-группе и работает барменом. Он живет с другими музыкантами в Куинсе в Нью-Йорке.

Младшая сестра Дарьи, Квин Моргендорффер, воспитывает тройню и живет в родном городке Лондейле. Она ведет блог о косметике и десертах.

Мультсериал «Дарья» выходил на канале MTV с 1997 по 2002 годы. Проект стал спин-оффом анимационного сериала «Бивис и Баттхед».