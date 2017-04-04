Николай Дроздов примет участие в экспедиции на северный полюс

Арктическая экспедиция «Полюс мира и дружбы», организованная движения «Живая планета» пройдет 16-17 апреля в Сибирском федеральном округе. Об этом сообщил ТАСС известный ученый и телеведущий, член Общественной палаты РФ Николай Дроздов.

«В Год экологии особенно важно привлечь внимание общественности и властей к проблемам Арктики и наладить диалог между властью, бизнесом и обществом для повышения экологической ответственности», — отмечает Дроздов.

Экспедиция пройдет при поддержке Российской ассоциации Героев России, МЧС, Российского географического общества и представителей частного бизнеса.

В ходе экспедиции будет установлен новый национальный рекорд — торжественная демонстрация на полюсе самого большого знамени Ассоциации героев и двух символов России — самого большого флага России и самого большого Знамени Победы.

Движение «Живая планета» проводит экспедиции третий год подряд. В ходе первой — «Открытая Арктика — 2015» в апреле 2015 года группа российских политиков, ученых и бизнесменов посетила архипелаг Шпицберген. В 2016 году одна часть экспедиции отправилась в Исландию и Гренландию, а вторая — на Северный полюс, где растянула копию Знамени Победы площадью более тысячи квадратных метров.

Экспедиция войдет в список мероприятий в честь 55-летия профессиональной деятельности Николая Дроздова. Итоги экспедиции будут подведены 10 июня 2017 года на юбилейном творческом вечере ученого в Государственном Кремлевском дворце.

