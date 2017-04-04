H&M откроет флагманский магазин в центре Москвы

Шведская компания H&M откроет в центре Москвы флагманский трехэтажный магазин одежды и аксессуаров. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки. Он начнет работать в мае и расположится по адресу Тверская, 16.

«Теперь модный гардероб по оптимальной цене и с заботой об окружающей среде и человеке станет еще доступнее», — сказал генеральный директор «H&M Россия и Казахстан» Саэд Эль-Ашкар.

H&M — производитель и ретейлер женской, мужской и детской одежды, обуви и аксессуаров в сегменте масс-маркет, а также товаров для дома. Компания основана в 1947 году в Швеции, штаб-квартира находится в Стокгольме.

В конце марта компания объявила о запуске нового бренда. Речь идет о марке под названием Arket. Планируется, что первый фирменный магазин откроется в Лондоне до конца лета. В ассортимент войдут брендовые женские, мужские и детские модели, а также товары для дома и вещи из H&M.