Жителя Улан-Удэ осудили за убийство быстро евшего лапшу шурина

Суд в Улан-Удэ (столица Бурятии) приговорил к 12 годам колонии строгого режима мужчину, который убил своего шурина. Об этом «Байкал-Daily» сообщила помощник прокурора Советского района города Юлия Хаджаева.

Преступление совершено в сентябре 2016 года. Местный житель распивал со своей гражданской женой и ее братом спиртные напитки. Супруга приготовила закуску — лапшу, и шурин съел все блюдо. Хозяин жилища рассердился и указал гостю, что тот не один дома. В ответ он услышал нецензурную брань.

Тогда разъяренный мужчина схватил нож и ударил обидчика в живот. Раненый шурин ушел в свой дом, расположенный по соседству, и впоследствии скончался.

Обнаружив тело, преступник попытался скрыть следы содеянного: он переодел жертву, вытер нож и оставил его в доме убитого.

Гособвинение просило приговорить подозреваемого к 12 годам лишения свободы.

У мужчины криминальное прошлое — ранее он был судим за кражу. Шурина он убил в период отбывания условного наказания за это преступление. В связи с этим, как уточняет газета «Номер один», при вынесении приговора 58-летнему гражданину условный срок был присоединен к наказанию за убийство.

