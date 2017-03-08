Захват заложников в Москве оказался ссорой наркомана и его собутыльника

Сообщения о захвате заложников на юге Москвы не подтвердились. Оказалось, что произошла ссора между двумя пьяными мужчинами, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

«Двое мужчин, один из которых наркозависимый, приняли изрядное количество алкоголя, после чего один из мужчин упал на пол в квартире, а у другого началась белая горячка. Он начал кричать, высказывая угрозы убийством», — отметил собеседник агентства. По его словам, после этого соседи забеспокоились и вызвали полицию.

В пресс-службе главного управления МВД по Москве подтвердили, что, по предварительной информации, после совместного распития алкогольных напитков между двумя людьми произошел бытовой конфликт. «Один из участников конфликта повел себя неадекватно и начал угрожать другому предметом, похожим на нож», — заявил дежурный офицер.

В настоящее время оба собутыльника задержаны.

Ранее в среду, 8 марта, источник РИА Новости сообщил, что в службу «02» поступил звонок от жильцов 12-этажного дома на улице Мусы Джалиля. Они сказали, что их сосед забаррикадировался в квартире с заложниками и угрожает устроить взрыв. Потом выяснилось, что взрывных устройств у него нет. ТАСС передавал, что сотрудники Росгвардии собирались штурмовать квартиру, людей из подъезда эвакуировали, а здание оцепили.