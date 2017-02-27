Bild сообщил о казни исламистами немецкого заложника на Филиппинах

Исламистская террористическая группировка «Абу Сайяф» опубликовала видео казни на Филиппинах, предположительно, немецкого заложника — 70-летнего Юргена К. (Jürgen K.). Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает таблоид Bild.

По данным издания, боевики требовали за похищенного гражданина ФРГ выкуп в размере 30 миллионов песо (около 570 тысяч евро).

В плену у исламистов мужчина находился с 6 ноября 2016 года. Тогда террористы похитили его с яхты у берегов Филиппин. Жену Юргена — 59-летнюю Сабину М. — убили. Тело женщины с многочисленными огнестрельными ранениями полиция обнаружила на борту судна.

Группировка «Абу Сайяф» была основана в начале 1990-х годов на средства, полученные от Усамы бен Ладена, главаря террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России).

«Абу Сайяф» известна вымогательствами, похищением людей, подрывами и жестокими казнями. Она считается одной из наиболее опасных в регионе. Присягнула на верность экстремистскому «Исламскому государству» (ИГ, запрещена в России).