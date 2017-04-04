В Сербии прошли протесты против победы Вучича на президентских выборах

На улицы Белграда вышли несколько тысяч человек, недовольные победой на президентских выборах действующего премьер-министра Александра Вучича. Кадры с места событий публикует Ruptly.

Протестующие несли плакаты с лозунгами вроде «Ты проиграл» и «Нет диктатуре!» Они закидали правительственные здания яйцами и повалили металлические ограждения. На место были отправлены отряды полиции, однако протест был мирным и стычек со стражами порядка не произошло.

О победе Вучича стало известно 3 апреля: он набрал больше 57 процентов голосов избирателей. Президент Сербии избирается сроком на пять лет, он исполняет главным образом представительские функции.

