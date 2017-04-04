Безработного миллионера-победителя игр в покер из Чебоксар объявили в розыск

Житель Чебоксар, 36-летний Михаил Лахитов, объявлен в федеральный розыск по подозрению в уклонении от уплаты налогов с 30 миллионов рублей, выигранных на международных покерных турнирах. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщает управление Следственного комитета России (СКР) по Чувашии.

По версии следствия, подозреваемый в 2011-2013 годах выиграл на международных покерных турнирах, проводившихся в США (Лас-Вегас, финальный турнир мировой серии покера — World Series of Poker), Германии, Дании и Франции, более 30 миллионов рублей. В региональном управлении СКР считают, что Лахитов уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц в размере свыше 3,9 миллиона рублей.

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«Лахитов, уведомленный надлежащим образом о явке к следователю для допроса в качестве подозреваемого, в назначенное время не явился, о причинах неявки по повестке не сообщил. В настоящее время информации о местонахождении подозреваемого не имеется, в связи с чем Лахитов объявлен в федеральный розыск», — отмечается в сообщении.

17 марта стало известно, что в отношении Лахитова, не имеющего постоянного места работы, возбуждено уголовное дело по статье 198 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица»).

Согласно действующему законодательству, победители азартных игр обязаны выплачивать государству налог в размере 13 процентов от суммы выигрыша. При этом налог выплачивается от всей суммы выигрыша в отличие от букмекерских контор, где налоговая база уменьшается на размер сделанной ставки.