Профессионального игрока в покер из Чебоксар привлекли за неуплату налогов

В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении неоднократного победителя международных чемпионатов по покеру. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Представитель ведомства уточнила, что уголовное дело по статье 198 УК РФ возбуждено по материалам, полученным из территориальной инспекции по налогам и сборам.

«По версии следствия, мужчина уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц за 2011-2013 годы в размере около четырех миллионов рублей, не представив соответствующие налоговые декларации в налоговые органы и скрыв свои доходы на общую сумму свыше 30 миллионов рублей. Доходы были им получены за пределами Российской Федерации как выигрыши в международных покерных турнирах, проводившихся в США, а также в Германии, Дании и Франции», — уточнили в СКР.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, речь идет о многократном призере мировых первенств, отставном военном Михаиле Лахитове. Именно он в 2011 году в США на одном из международных турниров получив единовременно в качестве выигрыша почти 750 тысяч долларов США. Собственно, последние годы Михаил живет именно на доходы с покера. «Если в короткое время подозреваемый полностью погасит недоимку по налогам, в том числе — пени и штрафы, то уголовное дело будет прекращено», — сообщил наш источник.

В сентябре 2016 года бизнесмен Вагиф Пейсахов, проигравший в покер взятые у Иосифа Кобзона в долг 25 миллионов долларов, был осужден за мошенничество к шести годам колонии.